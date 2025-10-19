#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Советы

Надо ли менять дворники автомобиля на зимние

дворники авто, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 13:45 Фото: freepik
Каждый водитель знает, что с наступлением холодов летние шины меняют на зимние, а в двигатель нередко заливают менее вязкое масло. Но мало кто задумывается, что стеклоочистители тоже бывают сезонными. Между летними и зимними "дворниками" есть существенная разница, сообщает Zakon.kz.

Летние щетки имеют открытый металлический каркас с системой рычагов и шарниров, которые прижимают резинку к стеклу. Они просты, недороги и хорошо справляются со своей задачей в теплую погоду. Однако зимой такая конструкция быстро обмерзает и перестает работать эффективно.

Зимние стеклоочистители устроены иначе. Их каркас закрыт резиновым чехлом, который защищает механизм от снега и льда. Кроме того, в них используется более мягкая и эластичная резина, сохраняющая гибкость при морозе. Благодаря этому зимние "дворники" лучше очищают стекло даже в сильный холод.

Есть и минус – при скорости свыше 80 км/ч такие щетки из-за своей массивности могут немного "парусить", то есть хуже прижиматься к стеклу. Но в условиях снегопада это редко становится проблемой.

Некоторые зимние модели оснащены встроенным подогревом. В них установлен нагревательный элемент, подключаемый к бортовой сети автомобиля, иногда с контролем температуры. Подогрев помогает справляться с мокрым снегом и наледью при небольшом морозе (до –5 °C). Однако в сильный холод такие щетки малоэффективны, а примерзшие к стеклу отогреть все равно трудно.

Использовать одни и те же дворники круглый год не стоит. Летние на холоде дубеют и примерзают, а зимние в тепле размягчаются и быстрее изнашиваются. Оптимально менять их по сезону – примерно в то же время, когда вы переобуваетесь на зимние или летние шины.

Ранее Zakon.kz собрал советы для водителей, как продлить жизнь автомобилю.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
