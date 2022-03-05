«Ордабасы» и «Мактаарал» открыли чемпионат Казахстана по футболу

Первый матч республиканского первенства получил cтатус южноказахстанского дерби: более опытный «Ордабасы» принимал новичка КПЛ – «Мактаарал» из Атакента. Несмотря на дождливую погоду, фанаты обеих команд пришли поддержать своих футболистов.

Первый тайм завершился в равной борьбе и с равными возможностями – 1:1. На 18-й минуте первый гол чемпионата забил французский легионер «Мактаарала» Биллал Себаихи.

На исходе первого тайма хозяева поля сравняли счет – отличился Серж Ньюадзи.

Второй тайм южноказахстанского дерби голов не принес. Матч завершился вничью – 1:1.

В остальных матчах первого тура встречаются: «Астана» — «Шахтер», «Атырау» — «Аксу», «Каспий» — «Кызыл-Жар», «Туран» — «Тараз», «Кайрат» — «Актобе» и «Тобол» — «Акжайык».

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