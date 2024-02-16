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"Аксу" заменил "Мактаарал" в чемпионате КПЛ-2024 по футболу

Футбол Участник КПЛ-2024 Фото: Instagram/fcaqsu
Футбольный клуб "Аксу" из Павлодарской области снова возвращается в Казахстанскую Премьер-лигу. Команда сыграет в новом сезоне вместо "Мактаарала", который снялся с чемпионата из-за несоответствия регламенту ПФЛК, сообщает Zakon.kz.

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Коллектив из Туркестанской области отстранили от участия в первенстве за невыполнение минимальных требований правил по лицензированию футбольных клубов. В связи с этим для сохранения конкурентоспособности клубов и повышения качества чемпионата ПФЛК отмечает важность недопущения изменений в количестве участников Премьер-лиги.

Формат с 14 клубами на протяжении последних трех сезонов показал свою востребованность и позволил обеспечить гибкое планирование календаря игр. Кроме того, данный формат установил для участников высокие требования соответствия для выступления в высшем дивизионе, что в итоге положительно сказалось на развитии футбольных клубов.

Решение о допуске ФК "Аксу" было принято по итогам заседания Комиссии по лицензированию футбольных клубов КФФ. В целях соблюдения спортивного принципа предложение об участии в новом сезоне чемпионата было отправлено клубам Первой лиги и трем клубам Премьер-лиги, которые по итогам прошлого года оказались в зоне вылета.

Клубы "Акжайык", "Хан-Тенгри", "Арыс", "Туркестан", "Тараз" и "Окжетпес" отказались от участия в КПЛ-2024. У ФК "Каспий" были выявлены несоответствия, а "Кыран" вовсе не предоставил ответ на запрос. Павлодарский "Аксу" в дебютном сезоне Премьер-лиги в 2022 году занял 6-е место, а в прошлом году завершил чемпионат на последнем 14-м месте.

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