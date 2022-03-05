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16:55 05.03.2022

«Актобе» перед матчем с «Кайратом» усилился форвардом Жераром Гоу

Футбол Актобе Контракт Фото: Instagram/fcaktobe_official
Западноказахстанский футбольный клуб за день до старта в чемпионате подписал контракт с известным ивуарийским нападающим Жераром Би Гоа Гоу, который несколько лет назад выступал за алматинский «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

Форвард перешел в стан актюбинцев из команды «Касымпаша», которая выступает в Суперлиге Турции. 33-летний центральный нападающий начинал карьеру в «Абиджане» (Кот-д’Ивуар), затем играл в марокканском «Хассани», передает пресс-служба ФК «Актобе».

С 2010 года Жерар защищал цвета швейцарского «Ксамакса», а также турецких клубов «Денизлиспор» и «Кайсери Эрджиеспор». Затем перешел в российский «Краснодар», позже успешно играл и за китайский «Бэйцзин».

Казахстанские болельщики футбола также помнят три сезона Жерара Гоу в алматинском «Кайрате», когда он стал лучшим бомбардиром КПЛ в сезонах 2015, 2016 и 2017 (всего 80 голов).

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Куандык Шынасилов
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