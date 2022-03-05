16:55 05.03.2022
«Актобе» перед матчем с «Кайратом» усилился форвардом Жераром Гоу
Фото: Instagram/fcaktobe_official
Западноказахстанский футбольный клуб за день до старта в чемпионате подписал контракт с известным ивуарийским нападающим Жераром Би Гоа Гоу, который несколько лет назад выступал за алматинский «Кайрат», сообщает Zakon.kz.
Форвард перешел в стан актюбинцев из команды «Касымпаша», которая выступает в Суперлиге Турции. 33-летний центральный нападающий начинал карьеру в «Абиджане» (Кот-д’Ивуар), затем играл в марокканском «Хассани», передает пресс-служба ФК «Актобе».
С 2010 года Жерар защищал цвета швейцарского «Ксамакса», а также турецких клубов «Денизлиспор» и «Кайсери Эрджиеспор». Затем перешел в российский «Краснодар», позже успешно играл и за китайский «Бэйцзин».
Казахстанские болельщики футбола также помнят три сезона Жерара Гоу в алматинском «Кайрате», когда он стал лучшим бомбардиром КПЛ в сезонах 2015, 2016 и 2017 (всего 80 голов).
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