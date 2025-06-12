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Спорт

ФК "Кайрат" усилился бразильским нападающим из европейского чемпионата

Футбол Новичок Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:49 Фото: Instagram/nkcelje
12 июня алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским форвардом Эдмилсоном, который прибыл в Казахстан из чемпионата Словении, сообщает Zakon.kz.

28-летний футболист с ростом 190 см до этого два года защищал честь словенского "Целе", с которым удостоился "золота" местного чемпионата, а также завоевал Кубок страны.  

Эдмилсон де Паула Сантос Фильо родился в штате Сан-Паулу (Бразилия). С 2019 по 2023 год выступал в Португалии за клубы "Марко 09" и "Вилаверденсе".

В прошедшем сезоне Лиги конференций УЕФА Эдмилсон с "Целе" добрался до четвертьфинала турнира, сыграв во всех 12 матчах.

За словенский коллектив он провел 73 игры, где забил 19 голов и отдал 8 результативных ассистов.

На трансферном рынке его стоимость оценивается в 200 000 евро.

К этому моменту чемпионат Турции, а именно его победитель "Галатасарай", очень близок к подписанию звезды "Баварии" – Лероя Сане.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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