ФК "Кайрат" усилился бразильским нападающим из европейского чемпионата
Фото: Instagram/nkcelje
12 июня алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским форвардом Эдмилсоном, который прибыл в Казахстан из чемпионата Словении, сообщает Zakon.kz.
28-летний футболист с ростом 190 см до этого два года защищал честь словенского "Целе", с которым удостоился "золота" местного чемпионата, а также завоевал Кубок страны.
Эдмилсон де Паула Сантос Фильо родился в штате Сан-Паулу (Бразилия). С 2019 по 2023 год выступал в Португалии за клубы "Марко 09" и "Вилаверденсе".
В прошедшем сезоне Лиги конференций УЕФА Эдмилсон с "Целе" добрался до четвертьфинала турнира, сыграв во всех 12 матчах.
За словенский коллектив он провел 73 игры, где забил 19 голов и отдал 8 результативных ассистов.
На трансферном рынке его стоимость оценивается в 200 000 евро.
К этому моменту чемпионат Турции, а именно его победитель "Галатасарай", очень близок к подписанию звезды "Баварии" – Лероя Сане.
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