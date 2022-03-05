Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:06 05.03.2022

В Казахстане достаточно запасов продтоваров – Минсельхоз

Продовольственная безопасность МСХ РК Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства Казахстана выступило с обращением к гражданам о том, что в стране проводится работа по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами (СЗТП), сообщает Zakon.kz.

Республика за счет отечественного производства полностью обеспечена необходимыми объемами продтоваров, таких как хлеб, мука, макаронные изделия, растительные масла, картофель и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, молоко и молочная продукция и др.

Для обеспечения экономической доступности продовольствия в стабфондах регионов сформированы необходимые запасы продовольственных товаров. Вопросы продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находятся на постоянном контроле. Пресс-служба Минсельхоза РК

Так, по оперативным данным, всего по республике на 4 марта текущего года имеется запас порядка 1,5 млн тонн СХПТ и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.

На основании вышеизложенного, Министерство сельского хозяйства РК не видит рисков возникновения дефицита социально значимых продуктов питания в стране. Пресс-служба Минсельхоза РК
Константин Вноровский
МСХ РК Казахстан
Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе
04.03.2022
Токаев провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка
04.03.2022
Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»
04.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ
05.03.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
05.03.2022
Главная Топ LIVE Все