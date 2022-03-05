18:06 05.03.2022
В Казахстане достаточно запасов продтоваров – Минсельхоз
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Министерство сельского хозяйства Казахстана выступило с обращением к гражданам о том, что в стране проводится работа по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами (СЗТП), сообщает Zakon.kz.
Республика за счет отечественного производства полностью обеспечена необходимыми объемами продтоваров, таких как хлеб, мука, макаронные изделия, растительные масла, картофель и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, молоко и молочная продукция и др.
Для обеспечения экономической доступности продовольствия в стабфондах регионов сформированы необходимые запасы продовольственных товаров. Вопросы продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находятся на постоянном контроле. Пресс-служба Минсельхоза РК
Так, по оперативным данным, всего по республике на 4 марта текущего года имеется запас порядка 1,5 млн тонн СХПТ и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы.
Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.
На основании вышеизложенного, Министерство сельского хозяйства РК не видит рисков возникновения дефицита социально значимых продуктов питания в стране. Пресс-служба Минсельхоза РК