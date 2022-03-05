В Казахстане достаточно запасов продтоваров – Минсельхоз

Республика за счет отечественного производства полностью обеспечена необходимыми объемами продтоваров, таких как хлеб, мука, макаронные изделия, растительные масла, картофель и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, молоко и молочная продукция и др.

Для обеспечения экономической доступности продовольствия в стабфондах регионов сформированы необходимые запасы продовольственных товаров. Вопросы продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находятся на постоянном контроле. Пресс-служба Минсельхоза РК

Так, по оперативным данным, всего по республике на 4 марта текущего года имеется запас порядка 1,5 млн тонн СХПТ и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.