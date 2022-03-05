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19:43 05.03.2022

Сильный пожар в кафе потушили огнеборцы Алматы

Shafran, кровля Фото: Zakon.kz
5 марта в 18:23 силы и средства ДЧС были направлены на тушение пожара по адресу: улица Толе би, дом 207, кафе Shafran, сообщает Zakon.kz.

Пожарные выдвинулись по повышенному рангу. Были задействованы пожарные стволы, на гидранты были установлены автоцистерны, обеспечив бесперебойную подачу воды. Создано два участка тушения пожара, развернуты две автолестницы.

Горение происходило и скрытое, была вскрыта кровля. Принятыми мерами пламя, охватившее кровлю, локализовано за полчаса – успешной локализации пожара способствовало применение тепловизора. С его помощью быстро определили места скрытого горения. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар полностью ликвидирован в 19:06. Жертв и пострадавших нет.

Задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Shafran, повышенный вызов

Фото: Zakon.kz

Shafran, повышенный вызов

Фото: Zakon.kz

Shafran, повышенный вызов

Фото: ДЧС города Алматы

Константин Вноровский
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