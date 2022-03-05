Сильный пожар в кафе потушили огнеборцы Алматы

Пожарные выдвинулись по повышенному рангу. Были задействованы пожарные стволы, на гидранты были установлены автоцистерны, обеспечив бесперебойную подачу воды. Создано два участка тушения пожара, развернуты две автолестницы.

Горение происходило и скрытое, была вскрыта кровля. Принятыми мерами пламя, охватившее кровлю, локализовано за полчаса – успешной локализации пожара способствовало применение тепловизора. С его помощью быстро определили места скрытого горения. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар полностью ликвидирован в 19:06. Жертв и пострадавших нет.

Задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz