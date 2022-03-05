МИД РК: 553 казахстанцам помогли выехать из Украины

МИД РК опубликовал последние данные об эвакуации граждан Казахстана из Украины.

Согласно им эвакуированы:

в Польшу – 526 человек;

в Молдову – 21 человек. Из Молдовы в Румынию выехали девять человек, из них семь человек вылетели в РК, двое граждан посольством РК в Бухаресте размещены в гостинице;

в Венгрию – пять человек;

в Словакию – один человек.

На сегодня тремя эвакуационными самолетами авиакомпании Air Astana в Казахстан вернулись 432 человека.

Сейчас прорабатывается отправка четвертого эвакуационного борта. Рейс будет осуществлен по мере набора нужного количества граждан в город Катовице (Польша).

Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в РК. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших из Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза.

В настоящее время в Катовице находятся 30 граждан РК, на украино-польской границе ожидает своей очереди еще один автобус с 30 пассажирами. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове находятся девять человек, в посольстве РК в Киеве – 10 человек, в Харькове – семь человек. Посольство РК в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Пресс-служба МИД РК

По информации НПП «Атамекен», после начала боевых действий в Украине на территории этой страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями – гражданами Республики Казахстан и восемью водителями – гражданами иностранных государств.

В настоящий момент, при непосредственном содействии и вмешательстве загранучреждений РК, из 55 автотранспортных средств выехало 31, в том числе:

в Россию – 11;

в Молдову – 8; в Польшу – 12.

МИД РК налажена связь с водителями, списки актуализированы, уточнено месторасположение автотранспорта. В зависимости от расположения грузоперевозчиков, даны поручения соответствующим загранучреждениям РК по эвакуации автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.