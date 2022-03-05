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23:56 05.03.2022

Александр Бублик принес Казахстану досрочную победу, обыграв Каспера Рууда

Обыграл Каспера Рууда Фото: пресс-служба ФТК
Александр Бублик встретился на корте с норвежским теннисистом Каспером Руудом, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец обыграл восьмую ракетку мира и принес победу Казахстану над Норвегией в квалификационном раунде Кубка Дэвиса.

В первом сете казахстанский теннисист сделал брейк в девятом гейме и выиграл его со счетом 6:4. Александр Бублик сумел сделать восемь эйсов, а Каспер Рууд только три. Также у обоих было по две двойные ошибки.

Во втором сете казахстанец проиграл — 5:7, но выигрыш Бублика в третьем сете (6:4) принес победу в матче и в противостоянии сборных в целом.

Казахстанские теннисисты после трех матчей побеждают норвежскую команду — 3:1.

Сборная Казахстана играла против Норвегии за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса в гостях – турнир проходит в Осло.

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