В РФ ведется разработка нового препарата для защиты от трех штаммов коронавируса

Как пишет радио Sputnik, несмотря на появление штаммов «Дельта» и «Омикрон», «Спутник V» все еще эффективен для избегания тяжелого течения COVID-19 у привитых пациентов.

Эффективность нейтрализующих антител после вакцинации «Спутником V» против первого китайского варианта коронавируса была около 93%. После введения двух компонентов препарата его эффективность против «Омикрона» составляет порядка 70%. Это очень хорошо. Тем более что вакцинация «Спутником V» приводит к созданию условий для легкого течения болезни у человека и уменьшению заболеваемости в обществе, – пояснил Бутенко.

Новый препарат, по мнению вирусолога, сможет обеспечить защиту сразу от трех самых распространенных штаммов коронавируса.

Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, новая вакцина от основных штаммов коронавируса создается на новой платформе. Препарат будет содержать вирусоподобные частицы (VLP).

Вакцинация остается единственным надежным способом защитить себя и близких от COVID-19. Прививка существенно снижает риск заболевания и предотвращает его тяжелое течение.