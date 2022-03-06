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07:19 06.03.2022

Высокий уровень пожарной угрозы объявлен в Южной Корее впервые в истории

горный район Фото: Zakon.kz
Мощные лесные пожары разгорелись в горных районах на востоке страны. Сильный ветер, труднодоступность многих районов и сухая погода усугубляют ситуацию. Огонь вплотную подобрался к крупным населенным пунктам, а также к АЭС и национальным хранилищам газа, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, в настоящий момент в разных районах страны зафиксированы сразу 10 крупных очагов огня, из которых самые большие сосредоточены на востоке – в уезде Самчхок провинции Канвон и уезде Ульчжин провинции Северная Кенсан. В ряде мест огонь вплотную подобрался к достаточно крупным городам, включая непосредственно Самчхок, Каннын и Тонхэ.

Пламя приблизилось и к атомной электростанции «Хануль» и огромным национальным хранилищам природного газа в уезде Самчхок. Мощность пяти энергоблоков станции снижена в два раза из-за проблем с электрораспределительной сетью – отключены шесть из 14 ЛЭП и две ее подстанции. Огонь у объектов удается удерживать на безопасном расстоянии, для защиты хранилищ газа пришлось применять специальные залповые пожарные системы большой мощности.

Уточняется, что в общей сложности уже сгорело более 200 строений, включая жилые дома, эвакуированы в другие районы более 10 тыс. человек. Согласно последним данным, выгорели тысячи гектаров горного леса. На борьбу с огнем брошены более полусотни вертолетов, как собственно противопожарные, так и военно-транспортные, которые приспособлены для забора и сброса воды. В тушении принимают участие несколько сотен единиц техники, а также более пяти тысяч сотрудников.

Однако пока кардинально изменить ситуацию не получается. Уже поступили сообщения, что помимо востока страны начались пожары и рядом с двумя крупнейшими мегаполисами – Сеулом и Пусаном.

В Канныне установили, что пожар начался из-за поджога, который совершил пожилой мужчина ночью.

В связи со сложной ситуацией впервые в истории Республики Корея по всей территории страны объявлен «угрожающий» – самый высокий уровень пожарной опасности.

Елена Беляева
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