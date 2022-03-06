Паралимпиада-2022: дебютант Игр из Казахстана попал в Топ-7

В гонке на 18 км среди спортсменов, соревнующихся сидя, на старт вышли сразу три наших соотечественника – Денис Петренко, Ербол Хамитов и Юрий Березин (все выступают в классе LW12, сидя).

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Двое из трех стартовавших казахстанцев (Ербол и Юрий) – дебютанты Паралимпиады.

Одному из них, Ерболу Хамитову, удалось по итогам гонки закрепиться на седьмом месте. Он проиграл победителю из Китая шесть минут и 13.9 секунды.

Два других казахстанца – Юрий Березин и Денис Петренко – замкнули итоговый протокол, заняв 24 и 25 места, соответственно.

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