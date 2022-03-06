Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:35 06.03.2022

Паралимпиада-2022: дебютант Игр из Казахстана попал в Топ-7

спорт Фото: НПК/Женис Агыбай
На зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине начался второй соревновательный день. Казахстанцы выступили в лыжных гонках, передает Zakon.kz.

В гонке на 18 км среди спортсменов, соревнующихся сидя, на старт вышли сразу три наших соотечественника – Денис Петренко, Ербол Хамитов и Юрий Березин (все выступают в классе LW12, сидя).

Новость по теме

Пекин-2022: истории казахстанских паралимпийцев и график их выступления

Двое из трех стартовавших казахстанцев (Ербол и Юрий) – дебютанты Паралимпиады.

Одному из них, Ерболу Хамитову, удалось по итогам гонки закрепиться на седьмом месте. Он проиграл победителю из Китая шесть минут и 13.9 секунды.

Два других казахстанца – Юрий Березин и Денис Петренко – замкнули итоговый протокол, заняв 24 и 25 места, соответственно.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Альберт Ахметов
Пекин-2022
Сильный пожар в кафе потушили огнеборцы Алматы
05.03.2022
На некоторых дорогах Алматы с 5 по 7 марта будет затруднено движение
05.03.2022
Курс доллара превысил 503 тенге на торгах: обменники прекратили продажу
05.03.2022
46% господдержки от фонда «Даму» представителям МСБ составляет женское предпринимательство
05.03.2022
Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
05.03.2022
Главная Топ LIVE Все