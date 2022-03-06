Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:35 06.03.2022

Казахстанский теннисист поборется за 2 млн долларов на турнире в Сингапуре

теннисист Фото: olympic.kz
Международная федерация настольного тенниса объявила место проведения первого турнира категории «Гранд Смэш». С 7 по 20 марта его примет Сингапур, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, призовой фонд соревнований составит 2 млн долларов, что делает его крупнейшим в истории среди всех официальных турниров по настольному теннису.

Основная часть турнира пройдет с 11 по 20 марта, а участие в ней примут 64 сильнейших спортсмена: 24 мужских и женских пар, а также 16 смешанных пар. Примерно столько же спортсменов примут участие в предварительной квалификационной части.

От Казахстана в Сингапуре выступит Кирилл Герасименко.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Елена Беляева
Сингапур
Сильный пожар в кафе потушили огнеборцы Алматы
05.03.2022
Курс доллара превысил 503 тенге на торгах: обменники прекратили продажу
05.03.2022
Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине
05.03.2022
46% господдержки от фонда «Даму» представителям МСБ составляет женское предпринимательство
05.03.2022
Вандалы вырвали таблички с мемориалов в Парке 28 панфиловцев в Алматы
05.03.2022
Главная Топ LIVE Все