Казахстанский теннисист поборется за 2 млн долларов на турнире в Сингапуре

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, призовой фонд соревнований составит 2 млн долларов, что делает его крупнейшим в истории среди всех официальных турниров по настольному теннису.

Основная часть турнира пройдет с 11 по 20 марта, а участие в ней примут 64 сильнейших спортсмена: 24 мужских и женских пар, а также 16 смешанных пар. Примерно столько же спортсменов примут участие в предварительной квалификационной части.

От Казахстана в Сингапуре выступит Кирилл Герасименко.

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