13:35 06.03.2022
Казахстанский теннисист поборется за 2 млн долларов на турнире в Сингапуре
Фото: olympic.kz
Международная федерация настольного тенниса объявила место проведения первого турнира категории «Гранд Смэш». С 7 по 20 марта его примет Сингапур, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, призовой фонд соревнований составит 2 млн долларов, что делает его крупнейшим в истории среди всех официальных турниров по настольному теннису.
Основная часть турнира пройдет с 11 по 20 марта, а участие в ней примут 64 сильнейших спортсмена: 24 мужских и женских пар, а также 16 смешанных пар. Примерно столько же спортсменов примут участие в предварительной квалификационной части.
От Казахстана в Сингапуре выступит Кирилл Герасименко.
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