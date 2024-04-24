Казахстанские пара теннисисты завоевали шесть медалей на турнире в Иордании

В Аммане (Иордания) прошел Международный турнир по пара настольному теннису категории F20, где казахстанцы заработали 6 наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Среди мужчин отличился казахстанец Мейрбек Утепов, который завоевал серебряную и бронзовую медали турнира ITTF Al-Watani Para Championships-2024. Сначала наш пара теннисист в поединке за 3-е место личного разряда обыграл местного спортсмена со счетом 3:0.

А в парных состязаниях Мейрбек выступил с представителем Индии. Они на пути к финалу были сильнее пара теннисистов из Саудовской Аравии и Великобритании. Но в финальном матче уступили спортсменам из Ирака со счетом 2:3 и заняли 2-е место.





Фото: Instagram/paratennis_kaz

Хорошо проявили себя в Иордании две столичные пара теннисистки – Балзия Таш и Александра Степанова, в активе казахстанок по две бронзовые медали.

Балзия Таш удостоилась третьего места в личной категории, а также в смешанных соревнованиях с представителем Узбекистана Сунатилло Мурадоллаевым, переиграв в матче за "бронзу" спортсменов из ОАЭ – 3:0.





Фото: Instagram/paratennis_kaz

Аналогичное достижение своей подруги по команде показала Александра Степанова, которая добыла "бронзу" в личных состязаниях и в миксте с Саймоном Хипсом из Великобритании.

Стоит отметить, что после иорданских баталий Балзия Таш и Александра Степанова 29 апреля выступят на таком же турнире категории F20 в Подгорице (Черногория).

Между тем 21 апреля Казахстан завоевал 12-ю лицензию на Паралимпийские игры-2024. Путевку в Париж заработал Темирхан Дайырбек, который победил на Чемпионате Азии по пара академической гребле в корейском городе Чонджу.