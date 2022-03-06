17 болельщиков погибли в драке во время матча чемпионата Мексики

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 марта, сообщил в Twitter журналист Давид Медрано. Он же заявил о 17 погибших.

«Керетаро» проигрывал на своем поле со счетом 0:1 к 60-й минуте, когда на трибунах началась драка. Фанаты «Керетаро» выбежали на поле и уничтожили оборудование VAR (система видеопомощи арбитрам). Началась драка с болельщиками «Атласа». В драке погибли 17 человек, в основном, фанаты «Атласа».

Представитель полиции штата Керетаро отметил, что все пострадавшие – мужчины. Сотрудники службы безопасности стадиона открыли дополнительные выходы, чтобы зрители, в том числе женщины и дети, могли покинуть трибуны.

Ранее в полиции штата Керетаро сообщили о 22 пострадавших и двух госпитализированных в критическом состоянии.

Матч чемпионата Мексики «Керетаро» — «Атлас» не был возобновлен из-за соображений безопасности. Встреча будет перенесена на другую дату.