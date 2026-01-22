#Казахстан в сравнении
Спорт

200 фанатов двух известных итальянских команд устроили жесткую драку

Футбол Драка Фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 15:49 Фото: pixabay
На днях футбольные болельщики итальянских клубов "Рома" и "Фиорентина" на одной из автотрасс спланировали массовую драку с участием 200 человек, где в ход были пущены палки и железные прутья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Adnkronos, вследствие случившегося ЧП участникам этих событий теперь запрещено посещать выездные матчи своих клубов до конца текущего сезона в Серии А.

Данное решение было принято Министерством внутренних дел Италии. Правоохранители отмечают, что подобные меры приняты после массовых столкновений тифози "Ромы" и "Фиорентины" на шоссе в Болонье.

В этой драке были задействованы около 200 фанатов с обеих сторон, которые были вооружены палками и железными прутьями.

Помимо разборок, хулиганы в ходе беспорядков повредили ряд припаркованных автомобилей.

Между тем фанаты бельгийского "Брюгге" оскандалились на матче Лиги чемпионов УЕФА с "Кайратом" в Астане. После чего гости получили штрафные санкции от казахстанской судебной системы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
