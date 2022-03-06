Браконьеры привязали убитую косулю к хвосту лошади

5 марта 2022 года в Алматинской области инспекторы Иле-Алатауского национального парка задержали браконьеров, застреливших сибирскую косулю.

Инспекторы Тургеньского филиала К. Ашимов, М. Байтасов, К. Жылкайдаров проводили рейд. На территории Алматинского государственного природного заказника у двух жителей Алматинской области были обнаружены два ружья и туша сибирской косули. Пресс-служба КЛХЖМ МЭГПР РК

Браконьеры привязали добычу к хвосту лошади. Во время поимки лошадь с привязанной к хвосту косулей испугалась и убежала в село. Сначала инспекторы задержали браконьеров, а потом поймали и лошадь с привязанной косулей.