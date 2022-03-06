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Законодательство РК
17:34 06.03.2022

Браконьеры привязали убитую косулю к хвосту лошади

Волокут по дороге браконьеры Фото: Пресс-служба КЛХЖМ МЭГПР РК
В Алматинской области задержаны браконьеры, подстрелившие сибирскую косулю и привязавшие ее к хвосту лошади, сообщает Zakon.kz.

5 марта 2022 года в Алматинской области инспекторы Иле-Алатауского национального парка задержали браконьеров, застреливших сибирскую косулю.

Инспекторы Тургеньского филиала К. Ашимов, М. Байтасов, К. Жылкайдаров проводили рейд. На территории Алматинского государственного природного заказника у двух жителей Алматинской области были обнаружены два ружья и туша сибирской косули. Пресс-служба КЛХЖМ МЭГПР РК

Браконьеры привязали добычу к хвосту лошади. Во время поимки лошадь с привязанной к хвосту косулей испугалась и убежала в село. Сначала инспекторы задержали браконьеров, а потом поймали и лошадь с привязанной косулей.

Инспекторы доставили правонарушителей в Енбекшиказахское РОВД Алматинской области. Ведется досудебное расследование. Пресс-служба КЛХЖМ МЭГПР РК

Константин Вноровский
Алматинская область Енбекшиказахский район
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