#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
520.02
608.79
6.57
Общество

Вооруженные браконьеры с тушами косуль в машине задержаны в Казахстане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 07:00 Фото: Zakon.kz
При патрулировании лесного массива Шагатайского сельского округа Западно-Казахстанской области задержаны браконьеры с тушами косуль, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Astana TV, в салоне автомобиля Toyota Avensis находились четверо мужчин, которые сразу попали под подозрение. При досмотре у пассажиров изъяли два охотничьих ружья, а в багажнике обнаружили четыре туши косули.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Стражи порядка напоминают, что незаконная охота строго запрещена и влечет уголовную ответственность.

С 1 декабря в регионе проводится акция "Сайгак", направленная на пресечение фактов браконьерства и защиту редких видов животных. За 10 дней проведения оперативного мероприятия выявлено 23 административных и одно уголовное правонарушение.

Также в Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
У браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов
19:50, 06 августа 2023
У браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов
Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области
04:50, 20 февраля 2025
Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области
Полицейские остановили две машины с 76 тушами сайги на трассе Жезказган – Кызылорда
18:54, 07 февраля 2024
Полицейские остановили две машины с 76 тушами сайги на трассе Жезказган – Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: