Вооруженные браконьеры с тушами косуль в машине задержаны в Казахстане

При патрулировании лесного массива Шагатайского сельского округа Западно-Казахстанской области задержаны браконьеры с тушами косуль, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Astana TV, в салоне автомобиля Toyota Avensis находились четверо мужчин, которые сразу попали под подозрение. При досмотре у пассажиров изъяли два охотничьих ружья, а в багажнике обнаружили четыре туши косули.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Стражи порядка напоминают, что незаконная охота строго запрещена и влечет уголовную ответственность.

С 1 декабря в регионе проводится акция "Сайгак", направленная на пресечение фактов браконьерства и защиту редких видов животных. За 10 дней проведения оперативного мероприятия выявлено 23 административных и одно уголовное правонарушение.

