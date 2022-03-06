19:16 06.03.2022
Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотненное строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов, сообщает Zakon.kz.
Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
По его словам, президент считает необходимым уделить внимание строительству социальной инфраструктуры, скверов и детских спортивных площадок.