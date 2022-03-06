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20:07 06.03.2022

Движение трех пригородных маршрутов приостановили в Нур-Султане

Изменение маршрута Нур-Султан Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс в городе Нур-Султане временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 310, 315, 316, сообщает Zakon.kz.

А также:

  • маршрут № 317 не заезжает на конечную остановку в с. Софиевка;

  • маршруты № 302, 303, 320 не заезжают в ЖМ «Лесная поляна» (подтопление дороги);

  • маршруты № 305, 312 не заезжают на конечную остановку в поселок Акмол.

Как передает ТОО «City Transportation Systems», все остальные пригородные маршруты на линии.

Константин Вноровский
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