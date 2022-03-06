20:07 06.03.2022
Движение трех пригородных маршрутов приостановили в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс в городе Нур-Султане временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 310, 315, 316, сообщает Zakon.kz.
А также:
маршрут № 317 не заезжает на конечную остановку в с. Софиевка;
маршруты № 302, 303, 320 не заезжают в ЖМ «Лесная поляна» (подтопление дороги);
маршруты № 305, 312 не заезжают на конечную остановку в поселок Акмол.
Как передает ТОО «City Transportation Systems», все остальные пригородные маршруты на линии.