В Астане приостановили движение трех пригородных маршрутов

В столице Казахстане который день бушует непогода. Из-за сильного ветра и метели в Астане даже приостановили движение трех пригородных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Подробности озвучили в City Transportation Systems.

"Движение трех пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за непогоды. С 05:00 11 ноября приостановлено движение маршрутов № 315, 316 и 327", – уточнили в компании.

Также сказано, что остальные пригородные маршруты на линии.

Примечательно, что ранее жителей и гостей столицы оповещали о штормовом предупреждении. 11 ноября в городе ожидается низовая метель. Также возможен туман. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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Кроме того, снег нарушил и привычный образ жизни астанчан, которые не могут добраться до места работы. В городе наблюдаются 10-балльные пробки.