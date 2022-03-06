Ученые впервые полностью расшифровали геном картофеля

Исследование провели ученые из Германии и Китая, впервые полностью расшифровавшие геном картофеля, что помогло понять эволюционную историю растения и выявить ключевые участки ДНК, связанные с ростом и устойчивостью к болезням. Информация об исследовании была размещена пресс-службой Немецкого института селекции растений (IPZ).

В 50–60-е годы ХХ века биологам удалось вывести более урожайные сорта риса и пшеницы, однако с картофелем аналогичных успехов достичь не удалось. Вместо того, чтобы наследовать одну копию каждой хромосомы от отца и матери, картофель наследует по две. Из-за этого появление новых сортов оказывается слишком трудоемким и длительным процессом. Более того, четыре копии каждой хромосомы делают реконструкцию генома картофеля намного более сложной, чем генома человека.

Расшифровка генома картофеля была произведена командой ученых при помощи технологии секвенирования ДНК и алгоритмов анализа генетических данных.

Говорится, что открытие поможет в создании высокоэффективных технологий создания новых сортов картофеля с высокой урожайностью и стойкостью к глобальному потеплению. Также геном новых сортов можно модифицировать таким образом, что картошка будет быстрее расти, лучше сопротивляться фитофторе и другим болезням, а также будет менее подверженной действию засух и высоких температур воздуха.