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Общество

В Казахстане впервые за долгое время начал дешеветь картофель

картофель, цены, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 13:22 Фото: freepik
Средние цены на картофель начали снижаться впервые за последние несколько месяцев. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Цены на картофель снизились на 0,4% в период с 11 по 18 февраля. Такое произошло впервые за 19 недель, об этом сообщили в Первом Кредитном Бюро.

Картофель начал дорожать в третьей декаде октября. И если сначала процесс шел медленно, то в последующем недельные темпы роста цены удерживались выше 1%.

"Апогей пришелся на 28 января, когда цены прибавили сразу 8,3% к 21 января. И все это никак не увязывалось с сезонностью. Сложившуюся ситуацию правительство объясняло повышенным спросом на картофель со стороны соседних стран, особенно Узбекистана". ПКБ

Фото: DataHub

В рамках пресс-конференции после заседания правительства 11 февраля 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отмечал, что в стране достаточные запасы картофеля. Однако цена на овощ колеблется в районе 360-450 тенге за килограмм.

Уточнялось, что фермеры не хотят продавать продукцию по низким ценам, так как вынуждены учитывать затраты на производство, хранение и логистику. Оптовая цена картофеля – около 170 тенге за кг, но в магазинах она выше из-за множества посредников.

Чуть позже депутат Нуржан Ашимбетов также предположил, что картофель может подорожать еще больше.

В Бюро добавили, что, несмотря на снижение цен на картофель, в целом социально значимые продовольственные товары подорожали за неделю на 0,4%. Из 19 товаров цены выросли на 11. Из них сильнее всего подорожала капуста на 4,2%.

Ранее Zakon.kz рассказывал, к каким последствиям может привести продовольственная инфляция.

Ольга Кудряшова
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