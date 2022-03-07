Из-за непогоды в Акмолинской области закрыли несколько трасс

С 18:15 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, сообщили в ДП области.

от города Нур-Султан до села Жаксы;

от села Жаксы до поселка Бузулук;

от поселка Знаменка до границ Костанайской области.;

от поселка Сурган до границ Костанайской области.

С 18:30 часов от города Нур-Султан до границ Карагандинской области.

6 марта с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололед) закрыто движение на участке, автодорог республиканского значения: