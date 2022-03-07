Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:19 07.03.2022

Из-за непогоды в Акмолинской области закрыли несколько трасс

Гололед, закрытие дороги Фото: pixabay
В Акмолинской области фиксируется понижение температуры воздуха от 0С до -1 градусов. Из-за осадков проезжая часть покрыта льдом, передает Zakon.kz.

С 18:15 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, сообщили в ДП области.

  • от города Нур-Султан до села Жаксы;

  • от села Жаксы до поселка Бузулук;

  • от поселка Знаменка до границ Костанайской области.;

  • от поселка Сурган до границ Костанайской области.

С 18:30 часов от города Нур-Султан до границ Карагандинской области.

6 марта с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололед) закрыто движение на участке, автодорог республиканского значения:

  • «Кокшетау-Атбасар» км 0 - 184 (город Кокшетау - город Атбасар)

  • «Щучинск-Зеренда» км 0-77 (город Щучинск - село Зеренда)

Константин Вноровский
Акмолинская область
Ситуация в Украине: ожидается третий раунд переговоров, упрощен въезд в РФ
06.03.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться в Казахстане
06.03.2022
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
06.03.2022
Летавшая из РФ в Казахстан авиакомпания приостановила международные полеты
06.03.2022
Казахстанский гимнаст завоевал «серебро» на Кубке мира в Катаре
06.03.2022
Главная Топ LIVE Все