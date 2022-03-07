00:19 07.03.2022
Из-за непогоды в Акмолинской области закрыли несколько трасс
Фото: pixabay
В Акмолинской области фиксируется понижение температуры воздуха от 0С до -1 градусов. Из-за осадков проезжая часть покрыта льдом, передает Zakon.kz.
С 18:15 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, сообщили в ДП области.
от города Нур-Султан до села Жаксы;
от села Жаксы до поселка Бузулук;
от поселка Знаменка до границ Костанайской области.;
от поселка Сурган до границ Костанайской области.
С 18:30 часов от города Нур-Султан до границ Карагандинской области.
6 марта с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололед) закрыто движение на участке, автодорог республиканского значения:
«Кокшетау-Атбасар» км 0 - 184 (город Кокшетау - город Атбасар)
«Щучинск-Зеренда» км 0-77 (город Щучинск - село Зеренда)