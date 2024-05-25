В Акмолинской области из-за снега закрыли несколько участков трасс
Фото: Zakon.kz
В субботу, 25 мая, в Акмолинской области закрыли несколько участков дорог республиканского и областного значения. Причина – верховой снег и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.
В МЧС причиной закрытия дорог назвали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение темпрературы.
Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:
- Дорога от станции Колутон до села Новочеркасское по трассе Екатеринбург – Алматы (км 1080-1140);
- "Егиндыколь-Жолан" км 0-61;
- "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке" км 43-119;
- "Жалтыр-Макинск" км 0-38;
- "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке" км 0-43;
- "Новочеркасское-Егиндыколь-Кайнарское" км 0-52.
В последнюю субботу весны, 25 мая, поселок Акколь в Акмолинской области завалило снегом.
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