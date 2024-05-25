В Акмолинской области из-за снега закрыли несколько участков трасс

Фото: Zakon.kz

В субботу, 25 мая, в Акмолинской области закрыли несколько участков дорог республиканского и областного значения. Причина – верховой снег и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: