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В Акмолинской области из-за снега закрыли несколько участков трасс

закрытие дороги, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 11:48 Фото: Zakon.kz
В субботу, 25 мая, в Акмолинской области закрыли несколько участков дорог республиканского и областного значения. Причина – верховой снег и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

В МЧС причиной закрытия дорог назвали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение темпрературы.

Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:

  • Дорога от станции Колутон до села Новочеркасское по трассе Екатеринбург – Алматы (км 1080-1140);
  • "Егиндыколь-Жолан" км 0-61;
  • "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке" км 43-119;
  • "Жалтыр-Макинск" км 0-38;
  • "Новочеркасское-Егиндыколь-Жантеке" км 0-43;
  • "Новочеркасское-Егиндыколь-Кайнарское" км 0-52.

В последнюю субботу весны, 25 мая, поселок Акколь в Акмолинской области завалило снегом.

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