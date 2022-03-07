Гастроэнтеролог предупредил об опасном последствии коронавируса

В беседе с радио Sputnik врач объяснил, что язва возникает в тот момент, когда пациент уже болен КВИ, поскольку патоген взаимодействует с ангиотензин превращающим ферментом второго типа, или ACE2, ферментом, содержащимся в мембранах многих клеток организма, не только в легких, но и в желудке. Поэтому болезнь действует на желудок, вызывая воспаления, человек с гастритом может получить язву под воздействием вируса.

Кроме того, лечение COVID-19 тоже усугубляет состояние желудка, хотя и является необходимостью. Некоторые противовирусные препараты, средства для снижения температуры и гормоны могут вызвать язву. Она не всегда сопровождается сильными болями, но на ее наличие указывает дискомфорт во время еды.

Когда мы что-то едим, еда сразу попадает в желудок, и если при этом возникает дискомфорт, можно говорить о язве. Конечно, если неприятные ощущения возникли в моменте, можно просто выпить спазмолитик, но, если симптомы возникают регулярно – пять-семь и более дней, скорее всего, необходимо лечение желудка, – рассказал Вялов.

Он напомнил о необходимости сообщить врачу о язве желудка в случае заражения коронавирусом, поскольку инфекция и прием препаратов увеличивают вероятность кровотечений.