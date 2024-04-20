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Как любителям воды с лимоном не довести себя до онкологии

Любители воды с лимоном могут довести себя до онкологии, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 15:51 Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о рисках употребления воды с лимоном, когда в организме человека есть реальная проблема, требующая лечения, сообщает Zakon.kz.

Есть мнение, что лимон способен стимулировать пищеварение. Но нужно понимать, что напиток не может заменить лечения, без которого и вовсе можно довести себя до рака, пишет Рамблер.  

"Лимон не может сделать желудок более кислым, а поскольку лимонная кислота является кислотой, то и защелачивание произойти не может", – сказал врач.

Однако люди с больным желудком продолжают пить воду с лимоном, якобы стимулируя выработку желудочного сока и повышая кислотность, и говорят, что им от этого лучше.

Лимон содержит лимонную кислоту и различные полезные эфирные масла с фитонцидами.

"Лимонная кислота и другие вещества достигают всех частей желудка и оказывают на них стимулирующее действие. Только стимулируется не выработка кислоты, а тонус, моторика, перистальтика желудка. От этого чуть улучшается тяжесть и переполненность", – объяснил гастроэнтеролог.

В результате многим пациентам кажется, что они выздоравливают. Это, по словам врача, лишь временное избавление от симптомов, а не устранение воспаления. Это надо просто вылечить, подчеркнул врач.

А перед этим нужно обследоваться. Если есть реальное снижение кислотности, то, занимаясь самолечением водой с лимоном, человек только теряет время. Нерешенная проблема приближает более серьезные недуги. Важно осознать, что воспаление приводит и к онкологии тоже.

"Так реальное снижение кислотности является признаком атрофии, вместе с которой возникает дефицит железа и анемия, дефицит витамина В12. И сроки развития онкологии достаточно медленные, но время с гастритом летит быстро, и сам не заметишь, как пройдет пять лет", – заключил врач.

Ранее российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что должно быть на столе для качественного переваривания, а кишечник работал, как часы.

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