Значительный спад числа заболевших коронавирусом за сутки фиксируется в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 9,
в городе Алматы – 55,
в городе Шымкент – 3,
в Акмолинской области –4,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 4,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 0.
535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султане - 14,
в городе Алматы - 227,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 30,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 22,
в Атырауской области - 11,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 22,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 35,
в Костанайской области - 56,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 15,
в СКО - 72,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 277 112 человека от COVID-19.