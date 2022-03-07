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08:00 07.03.2022

Значительный спад числа заболевших коронавирусом за сутки фиксируется в Казахстане

анализы Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на 30 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской и Атырауской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 9,

  • в городе Алматы – 55,

  • в городе Шымкент – 3,

  • в Акмолинской области –4,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 4,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 10,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Костанайской области – 11,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 6,

  • в СКО – 24,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 848 случая.

535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане - 14,

  • в городе Алматы - 227,

  • в городе Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 30,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 22,

  • в Атырауской области - 11,

  • в ВКО - 17,

  • в Жамбылской области - 22,

  • в ЗКО - 3,

  • в Карагандинской области - 35,

  • в Костанайской области - 56,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области - 10,

  • в Павлодарской области - 15,

  • в СКО - 72,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 277 112 человека от COVID-19.

Елена Беляева
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