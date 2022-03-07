Значительный спад числа заболевших коронавирусом за сутки фиксируется в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 9,

в городе Алматы – 55,

в городе Шымкент – 3,

в Акмолинской области –4,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 4,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 0.

535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 14,

в городе Алматы - 227,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 30,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 22,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 22,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 35,

в Костанайской области - 56,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 15,

в СКО - 72,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 848 случая.

Всего в стране выздоровело 1 277 112 человека от COVID-19.