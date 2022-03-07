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07:03 07.03.2022

Лавина перекрыла дорогу в ВКО

лавина Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
В регионе значительно потеплело, пошел дождь. Из-за обильных осадков произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 1250 куб. м, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 6 марта в 18:40 в Катон-Карагайском районе на 16 км автодороге местного значения Согорное-Барлык. Лавина ​перекрыла дорогу. Местные службы оперативно выехали на расчистку территории.

Жертв и пострадавших нет.

Специалисты ГУ Казселезащита и ДЧС ВКО заблаговременно предупреждали о лавинной опасности.

Спасатели региона напоминают, что при штормовом предупреждении ни в коем случае не стоит рисковать и идти в горы, а также проезжать по дорогам, расположенным на территории лавиноопасных участков.

Елена Беляева
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