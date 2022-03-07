Лавина перекрыла дорогу в ВКО

Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 6 марта в 18:40 в Катон-Карагайском районе на 16 км автодороге местного значения Согорное-Барлык. Лавина ​перекрыла дорогу. Местные службы оперативно выехали на расчистку территории.

Жертв и пострадавших нет.

Специалисты ГУ Казселезащита и ДЧС ВКО заблаговременно предупреждали о лавинной опасности.

Спасатели региона напоминают, что при штормовом предупреждении ни в коем случае не стоит рисковать и идти в горы, а также проезжать по дорогам, расположенным на территории лавиноопасных участков.