07:03 07.03.2022
Лавина перекрыла дорогу в ВКО
Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
В регионе значительно потеплело, пошел дождь. Из-за обильных осадков произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 1250 куб. м, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 6 марта в 18:40 в Катон-Карагайском районе на 16 км автодороге местного значения Согорное-Барлык. Лавина перекрыла дорогу. Местные службы оперативно выехали на расчистку территории.
Жертв и пострадавших нет.
Специалисты ГУ Казселезащита и ДЧС ВКО заблаговременно предупреждали о лавинной опасности.
Спасатели региона напоминают, что при штормовом предупреждении ни в коем случае не стоит рисковать и идти в горы, а также проезжать по дорогам, расположенным на территории лавиноопасных участков.