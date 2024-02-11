Лавина полностью перекрыла областную дорогу в ВКО

На 132 км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск - село Таргын - Самарское" в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины, сообщает Zakon.kz

По информации ГУ "Казселезащита", лавина сошла 11 февраля в 11:30 в районе Самар. Общий объем – 1300 м³.



Жертв и разрушений нет. Лавина полностью перекрыла дорогу. Ведется расчистка ТОО "Облшыгысжол" в количестве 2 человека и 2 единицы техники.

На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Выставлены посты.

Также самопроизвольный сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Ассы. Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения "с. Турген – ур. Батан".