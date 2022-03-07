Новой рекордной отметки достигла цена нефти марки Brent

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 5:28 по времени Нур-Султана майские фьючерсы прибавляли в стоимости 9,35%, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на марку WTI росли на 9,68% до 126,12 доллара.

В 5:06 цена на Brent, по данным торгов, поднималась до 130,3 доллара, а максимальное значение составило 130,89 доллара. Исторический максимум нефти этой марки фиксировался в 2008 году, когда стоимость барреля превысила 143 доллара.