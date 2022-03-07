Токаев подписал указ о проведении встреч акимов с населением

Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» и в целях дальнейшей демократизации общества, информирования населения о проводимых в стране реформах, повышения прозрачности, ответственности, подотчетности местных исполнительных органов постановляю:

1. Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов.

2. Акимам областей, городов республиканского значения, столицы:

1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее – календарь), предусматривающий проведение:

раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;

ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.

В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;

2) ежегодно до 20 января представлять в Правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.

3. Акимам всех уровней:

1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;

2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;

3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате «вопросы-ответы»;

4) обеспечить до проведения встреч с населением:

создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;

сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;

проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

организацию объявления о проведении встречи акима с населением:

за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;

за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;

5) после проведения встреч с населением:

проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;

систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;

обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства» информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства».

4. Акиматам и аппаратам акимов вовлекать во встречи широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции.

5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) представление в Администрацию Президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.