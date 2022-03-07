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Законодательство РК
08:16 07.03.2022

Подписан указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу

РК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» и статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» постановляю:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Елена Беляева
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