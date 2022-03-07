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Законодательство РК
10:07 07.03.2022

Назначены новые заместители председателя Антикоррупционной службы

РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя председателя Антикоррупционной службы Дмитрия Малахова, передает Zakon.kz.
Малахов Дмитрий Михайлович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), – сообщает Акорда.

Малахов окончил Алматинскую высшую школу МВД РК (1995 г.), Университет экономики и финансов им. Рыскулова (2005 г.)

Работал в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований. Прошел путь от следователя МВД до заместителя руководителя департаментов регионального и центрального аппарата Финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции.

Последняя занимаемая должность – руководитель Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.

Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).Акорда

Жумагали свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени должностей от исполнительского звена до руководителя регионального департамента. Занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области.

Елена Беляева
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