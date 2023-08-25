Президент назначил двух заместителей министра иностранных дел

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначении заместителей министра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, распоряжениями главы государства:

Алибек Бакаев назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан;

Назира Нурбаева назначена заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Нурбаева Назира Нуртулеуовна родилась в 1975 году.

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Окончила Казахскую государственную академию менеджмента, специальность "Финансы и кредит"; Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, специальность "Консульская служба"; Университет Wisconsin Richland, США, специальность "Деловое администрирование"; КИМЕП – MBA для управленческих кадров.

Трудовую деятельность начинала с должности старшего консультанта / консультанта, PwC (05.1998-05.2003). В разные годы работала старшим менеджером (Налоговые и юридические услуги, PwC); руководителем Атырауского офиса, PwC; директором (Налоговые и юридические услуги, PwC). С 2021 года являлась членом Наблюдательного совета, управляющим директором по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына".

Бакаев Алибек Асетович родился в 1981 году.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков с отличием – специальность "Переводчик-синхронист"; Академию государственного управления при Президенте РК – специальность "Политолог"; Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, ФРГ; Дюкский Университет, Сэнфордской школы государственной политики (Программа для руководящих работников по государственной политике и менеджменту).



Трудовую деятельность начинал референтом Департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004-08.2004). В разные годы работал атташе Посольства Казахстана в Германии; директором Департамента международных отношений, Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК (2009-2012); директором Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК; послом РК в Швейцарской Конфедерации; послом Казахстана в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству. Последняя должность – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.