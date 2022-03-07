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13:18 07.03.2022

Железнодорожное движение прервано из-за схода оползня в Грузии

рельсы Фото: pixabay
Пресс-служба компании «Грузинская железная дорога» сообщила о сходе оползня рядом с селом Марелиси Харагаульского района края Имерети, из-за чего сообщение между восточными и западными районами страны временно приостановлено, передает Zakon.kz.
На участке Рикотского перевала у села Марелиси сошел оползень, в результате чего значительные повреждения получил автомобильный мост, проходящий у железной дороги. Повреждена и контактная линия железной дороги. Из-за происшествия с утра движение товарных и пассажирских поездов приостановлено, – приводит ТАСС слова пресс-службы.

Уточняется, что на месте уже ведется ремонт контактной линии. Восстановление движения поездов произойдет поэтапно, указано в сообщении.

Елена Беляева
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