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Восемь человек погибли во время оползня в Грузии

оползень в Грузии Фото: X(Twitter)/@KShoshiashvili
При сходе оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета Западной Грузии погибли 8 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Interpressnews, продолжаются поиски еще одного человека.

Трагедия произошла в ночь на среду. Масса земли накрыла 4 жилых дома. Спасателям удалось спасти одного человека, были извлечены 3 тела, 6 человек были объявлены пропавшими. Позже были обнаружены еще 5 жертв стихии.

Погода в Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В высокогорной части региона Аджария накануне погибли два человека от сошедшего оползня, а также лавины. Из-за непогоды Грузинская железная дорога приостановила движение междугородных поездов, оно будет восстановлено в четверг утром.

Ранее сообщалось, что оползень сошел на деревню Лянгшуй ранним утром 22 января. Известно о 31 погибшем.

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