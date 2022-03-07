У православных христиан начался Великий пост

Отречение от излишеств – это подготовка к празднованию Пасхи. Великий пост – соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Чтобы люди помнили о том, как 40 дней постился Христос в пустыне. Смысл поста – это духовное очищение и покаяние.

Пост делится на несколько частей:

Святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней);

Лазареву субботу;

Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим);

Страстную седмицу (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).

В Святую Четыредесятницу в понедельник и во вторник православные должны полностью воздержаться от пищи. Первое вкушение разрешается лишь в среду, во второй раз — в пятницу после Литургии Преждеосвященных Даров.

В первую и последнюю неделю поста запрещено употреблять: мясо, яйца, молочные продукты, сдобу, алкоголь. Есть можно только вечером. Разрешается отварной картофель, крупы, овощи и фрукты. Однако масло должно быть исключено из рациона.

В остальные пять недель по понедельникам, средам и пятницам едят только холодные блюда, а по вторникам и четвергам можно горячее, но без масла.

По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и немного вина, кроме субботы Страстной седмицы.

Во время Великого поста верующие часто посещают храм, стараются не ругаться и не отмечать праздники. Пост не советуют соблюдать беременным и кормящим женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями.

Завершится Великий пост в 2022 году 24 апреля празднованием Пасхи.