Великий пост начался у православных христиан

У православных Казахстана 18 марта начался Великий пост. Он предшествует Светлому празднику Пасхи. Сколько продлится пост, какового его значение в православном мире, каковы требования к его соблюдению – в материале Zakon.kz.

Пост начинается в понедельник, после Прощеного воскресенья. Он длится 48 дней и завершится 4 мая.

Верующие христиане соблюдают посты, чтобы очистить тело и душу перед значимыми праздниками. Великий пост считается самым важным и является самым длинным, так как он должен подготовить человека к празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхе.

Во время поста верующие придерживаются строгих правил в питании, отказываются от определенных продуктов, больше молятся, ограничивают себя в развлечениях: согласно церковным канонам диета, молитвы, всепрощение приближают человека к Богу.

Великий пост условно делят на две части:

Святая Четыредесятница – дни, когда мы идем навстречу Богу. Она отмечает то, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней;

Страстная Седмица – дни, когда Христос идет к нам через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. И так вместе с Богом мы встречаем самый главный христианский праздник – Пасху.

Каждая неделя Великого поста имеет свой религиозный смысл, название и традиции, пишут "Известия". Первая неделя называется Торжеством православия. В этот период совершают самые длительные службы. На второй неделе, посвященной святителю Григорию Паламе, молятся о благодатном озарении постящихся и кающихся. Третья неделя называется крестопоклонной, так как в это время для поклонения в храме выносится крест. На шестой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим, а во время седьмой, Страстной недели, вспоминают о последних днях земной жизни и о смерти Иисуса Христа.

В первую и последнюю неделю поста соблюдается особо строгий пост. Исключаются все продукты животного происхождения: мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. Есть можно только раз в день, вечером. Но по субботам и воскресеньям разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.

В понедельник, среду и пятницу нужно употреблять еду в холодном виде, без растительного масла. По вторникам и пятницам разрешается горячая пища без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу, также разрешается употреблять виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы).

В страстную Пятницу (это последняя пятница Великого поста) рекомендуется не есть вообще. В субботу многие соблюдающие пост тоже воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи.

Продукты, которые можно есть во время Великого поста:

хлеб черный, злаковые хлебцы;

крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая);

соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов;

грибы различного приготовления;

бобовые (фасоль, чечевица, горох);

сухофрукты, орехи, мед;

овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.);

фрукты по сезону (яблоки, бананы, гранат, апельсины и др.);

рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост. В праздник Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля).

Что касается духовного очищения, священники говорят, что современный человек в пост должен пытаться избавиться от своих типичных зависимостей. Если ты подсел на сериалы, компьютерные игры или еще что-то – самое время проверить, насколько сильно ты от этого зависим.

Страстная Седмица – последняя неделя поста – считается самой строгой, она посвящена последним страданиям земной жизни Христа и его смерти. В Великую субботу в храмах освящают пасхальные продукты: куличи, яйца и творожные пасхи. А в воскресенье отмечается главный христианский праздник – Пасха, в память о воскрешении Христа к вечной жизни после распятия на Голгофе.