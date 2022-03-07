Движение закрыто на участке республиканской трассы Екатеринбург – Алматы

Как сообщили в областном ДЧС, 7 марта с 14:20 закрыто движение на участке автомобильной дороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы (1126-1247 км: пос. Астраханка – Нур-Султан).

Причина - ухудшение погодных условий (низовая метель, ограничение видимости).

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 марта, согласно которому на севере Казахстана ожидаются 25-градусные морозы, на юге – 20-градусная жара.