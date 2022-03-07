Погода на 8 марта: похолодание ожидается в Казахстане

Холодный антициклон начнет смещаться на территорию Казахстана, вызывая прекращение осадков и существенное понижение температуры воздуха в северной половине страны. Однако фронтальные разделы сохранят свое влияние на южные регионы Казахстана: пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах – сильные. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе – с пыльной бурей, туман, на юге – гроза. РГП «Казгидромет»

На севере, востоке, в центре Карагандинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, ночью – с метелью, на юге – туман, гололед.

В Павлодарской области ночью на юге, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на севере – с низовой метелью.

На западе Акмолинской области – туман, ночью на юго-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с, с низовой метелью.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области – туман, на юге, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – туман, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге Западно-Казахстанской области – туман, днем на севере, северо-западе – гололед.

Днем на западе, в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем – с пыльной бурей.

На юго-востоке Костанайской области – усиление ветра до 15 м/с, на юге – туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области, на западе, севере Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области – туман, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Атырауской области, на юге Кызылординской области, ночью и утром на западе, юге Актюбинской области – туман.