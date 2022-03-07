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17:51 07.03.2022

Рубль упал до исторических минимумов

Упал до исторических минимумов Фото: pixabay
Курс рубля в ходе торгов упал до 140,25 за доллар и 145,87 за евро и обновил исторические минимумы, сообщает Zakon.kz.

Курсы доллара и евро к рублю на Forex 7 марта подскочили до исторических максимумов и торгуются примерно на 20% выше уровня закрытия торгов в пятницу, следует из данных Bloomberg.

По состоянию на 12:23 по мск (15:23 по Нур-Султану) курс евро к рублю повышается до 143,37 рубля, курс доллара растет до 133 рублей. При этом ранее в ходе торгов евро достигал 145,869 рубля, доллар – 140,2547 рубля.

Банк России ранее принял решение не проводить торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта.

Такое падение в цене российской валюты обусловлено угрозой нефтяного эмбарго. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и европейские союзники обсуждают отказ от российской нефти. Россия считается вторым по величине поставщиком ресурса в США, поэтому американское правительство ищет других партнеров, чтобы не устроить экономический кризис в стране.

Ранее несколько стран и блоков, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония и другие ввели в отношении России санкции за военную операцию на Украине. Они касаются российских политиков, ведущих банков и компаний.

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