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19:39 07.03.2022

«Барыс» потерпел третье поражение подряд в серии с «Металлургом»

Хоккей Плей-офф Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» проиграл четвертый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» – 2:5, сообщает Zakon.kz.

Счет в четвертом противостоянии между коллективами, состоявшемся в Нур-Султане, был открыт на шестой минуте. Отличился игрок гостей Денис Зернов. Он же вскоре удвоил преимущество «Металлурга» – 2:0. Хозяева площадки в первом периоде сумели сократить отставание, численное преимущество использовал Линден Вей.

Но, с началом второго периода, гости продолжили огорчать казахстанских фанатов. Тот же Денис Зернов оформил хет-трик, а Григорий Дронов и Линус Виделль довели преимущество российского клуба до комфортного – 5:2. Хоккеист «Барыса» Якоб Берглунд чуть сократил разницу в счете в конце второго игрового отрезка.

Третий период изменений не принес, «сталевары» одержали третью победу кряду в серии (3:1) и увеличили свои шансы завоевать путевку во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. Пятая игра серии между «Барысом» и «Металлургом» пройдет 9 марта в Магнитогорске.

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