Казахстанки завоевали две медали на турнире по таэквондо в Иране

В активе наших бойцов – серебро и бронза, передает Olympic.kz.

Жансель Дениз стала второй в категории до 74 килограммов, а Амина Нургазыкызы поднялась на третью ступень пьедестала в весе до 62 килограммов.

Сегодня, 7 марта, также пройдут соревнования в категориях до 49, 57, 67 и свыше 73 килограммов.