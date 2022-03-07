20:30 07.03.2022
Казахстанки завоевали две медали на турнире по таэквондо в Иране
Фото: Instagram/canseldenizzzz
Две медали привезли казахстанские спортсмены с международного турнира по таэквондо Fajr Open, сообщает Zakon.kz.
В активе наших бойцов – серебро и бронза, передает Olympic.kz.
Жансель Дениз стала второй в категории до 74 килограммов, а Амина Нургазыкызы поднялась на третью ступень пьедестала в весе до 62 килограммов.
Сегодня, 7 марта, также пройдут соревнования в категориях до 49, 57, 67 и свыше 73 килограммов.