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20:30 07.03.2022

Казахстанки завоевали две медали на турнире по таэквондо в Иране

Таэевондо, Иран, две медали Фото: Instagram/canseldenizzzz
Две медали привезли казахстанские спортсмены с международного турнира по таэквондо Fajr Open, сообщает Zakon.kz.

В активе наших бойцов – серебро и бронза, передает Olympic.kz.

Жансель Дениз стала второй в категории до 74 килограммов, а Амина Нургазыкызы поднялась на третью ступень пьедестала в весе до 62 килограммов.

Сегодня, 7 марта, также пройдут соревнования в категориях до 49, 57, 67 и свыше 73 килограммов.

Константин Вноровский
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