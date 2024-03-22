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Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Грузии

Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 21:23 Фото: olympic.kz
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на турнире по дзюдо Grand Slam в Тбилиси (Грузия), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета, Галия Тынбаева стала бронзовым призером турнира.

"Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за третье место Галия Тынбаева оказалась сильнее Мирейи Комас (Испания)", – говорится в сообщении.

Также Нурканат Серикбаев стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке Серикбаев одержал победу над Ямом Вачаком из Израиля.

Ранее сообщалось, что четыре казахстанских боксера завершили свои бои победой в турнире Shotsikas-2024 в Литве. 

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