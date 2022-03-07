В трех регионах Казахстана закрыли дороги

Как следует из релиза АО «НК «КазАвтоЖол», закрыты дороги:

Акмолинская область

Жезказган – Петропавловск, 377-445 км, участок границы Костанайской области – город Державинка;

Екатеринбург – Алматы, 1291-1425 км, участок город Нур-Султан – ПВП Темиртау;

Екатеринбург – Алматы, 1275-1291 км, участок город Нур-Султан – поселок Жибек Жолы;

Нур-Султан – Петропавловск, 18-231 км, участок ПВП Нур-Султан – ПВП Щучинск, участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»;

Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, 16-156 км, участок город Нур-Султан – город Ерейментау.

Также введено ограничение движения для всех видов транспорта на трассе Екатеринбург – Алматы, 1126-1247 км, участок поселок Астраханка – город Нур-Султан.

Карагандинская область

Жезказган – Петропавловск, 138-252 км, участок поселок Улытау – граница Костанайской области;

Кызылорда – Павлодар, 970-1066 км, участок город Караганда – поселок Молодежный;

Жезказган – Петропавловск, 65-138 км, участок поселок Жезды – поселок Улытау.

Костанайская область

Жезказган – Петропавловск, 252-340 км, участок граница Карагандинской области – город Аркалык;

Жезказган – Петропавловск, 340-377 км, участок город Аркалык – граница Акмолинской области.

Ограничено движение

Карагандинская область

Жезказган – Петропавловск, 138-252 км, участок поселок Улытау – граница Костанайской области;

Кызылорда – Павлодар, 970-1066 км, участок город Караганда – поселок Молодежный;

Жезказган – Петропавловск, 65-138 км, участок поселок Жезды – поселок Улытау.

Костанайская область

Жезказган – Петропавловск, 252-340 км, участок граница Карагандинской области – город Аркалык.

Платные участки автодорог:

Нур-Султан – Щучинск в Акмолинской области;

Нур-Султан – Темиртау в Акмолинской и Карагандинской областях.

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На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц снегоочистительной техники и 1100 работников дорожных служб. АО «НК «КазАвтоЖол» во избежание заторов и аварийных ситуаций призывает пользователей дорог не выезжать на дальние расстояния.