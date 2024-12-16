В трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий в ряде областей Казахстана 16 декабря введены ограничения на движение транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО НК "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области с 17:00 16 декабря ограничено движение для грузового транспорта на следующих участках автодорог:

Костанай – Аулиеколь – Сурган (км 232-260, участок от границы с Костанайской областью до поселка Сурган);

Жаксы – Есиль – Бузулук (км 71-82, участок поселок Аксай – город Есиль);

Жезказган – Петропавловск (км 536-553, участок поселок Бузулук – поселок Сурган).

В Костанайской области с 17:30 введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган (км 8-108, участок город Тобыл – поселок Аулиеколь).

Также с 19:30 планируется закрытие участка автодороги Екатеринбург – Алматы (км 686-729, от поселка Сарыколь до границы с Северо-Казахстанской областью) для всех видов транспорта.

В Северо-Казахстанской области с 19:30 вводится ограничение движения на участке автодороги Екатеринбург – Алматы (км 729-768, от границы с Костанайской областью до села Токсан би).

Движение на этих трассах планируется восстановить 17 декабря в 08:00.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря.