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22:29 07.03.2022

Венгрия разрешила разместить войска НАТО на территории страны

НАТО, размещение Фото: defence.hu
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на западе страны, сообщает Zakon.kz.

Также разрешаются поставки оружия через территорию Венгрии в другие государства – члены НАТО. Однако при этом подписан и указ, запрещающий поставлять оружие Украине, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что данное решение принято венгерскими властями в соответствии с решением глав государств и правительств стран НАТО, утвержденным в заявлении от 25 февраля текущего года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил, что Венгрия не намерена посылать своих солдат и направлять оружие в Украину.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласовали поставку Украине летального оружия стоимостью 450 млн евро. Еще 50 млн евро выделят на «нелетальное оружие», топливо и средства защиты. Доставляться все это будет на Украину через Польшу.

Константин Вноровский
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