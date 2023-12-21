Ситуация в Украине: РАДА легализовала каннабис, Венгрия выступила против вступления страны в НАТО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страна против намерения Украины присоединиться к НАТО, потому что это могло бы привести к втягиванию стран альянса в военный конфликт, сообщает Zakon.kz.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса. Сообщается, что препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. А распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией.



Европейский фонд солидарности для украинских фильмов (ESFUF) объявил результаты второго конкурса по отбору украинских проектов для финансовой поддержки. В этот раз жюри отобрало 18 украинских проектов.

Европейский Союз 21 декабря выплатил Украине последние 1,5 млрд евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Х (Twitter)

Правительство Германии выделило Фонду энергетической поддержки Украины при Европейском энергетическом сообществе еще 88,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

В госбюджет Украины поступило около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Украинские мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие в Германии и других странах, в следующем году должны явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним будут применены санкции, заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками в Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах, абоненты, которых затронут изменения, получат уведомление, сообщил оператор на своем сайте.

Воздушная тревога объявлена в трех регионах на востоке и юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сирены работают в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Уголовное дело по статье о фейках против российской армии возбудили в отношении автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна.

Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи объемом 106 млн евро. Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

Нидерланды планируют направить Украине 102 млн евро в качестве первого пакета помощи в 2024 году. Об этом говорится в сообщении голландского правительства. Читайте также Массовые протесты против экономических реформ прошли в Аргентине NASA показало самую большую "космическую елку" Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

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