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Мир

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле

Стамбул, Россия, Украина, переговоры , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 20:13 Фото: pixabay
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Чем завершилась встреча – в материале Zakon.kz.
  • Представитель МИД Турции заявил, что переговоры завершились "не негативно". Эрдоган назвал переговоры "великолепными".
  • Продолжения переговоров сегодня не будет, делегации покинули Стамбул.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страны договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет. Также, по словам Умерова, стороны договорились об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000".
  • Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле "все на всех", по этой форме будут обменяны и молодые солдаты, потолок – не менее тысячи.
  • Мединский уточнил, что обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке.
  • Умеров заявил, что Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Мединский заявил, что Россия предложила прекращение огня на отдельных участках фронта – для того, чтобы командиры могли забрать тела погибших. 
  • Умеров сообщил, что Украина передала России список сотен депортированных украинских детей для их возврата. Мединский ответил, что подобных списков не было и, по его словам, "ни одного похищенного ребенка нет – есть лишь спасенные российскими солдатами", а детей возвращают, если находятся родители или опекуны.
  • Украинская сторона взяла неделю на изучение российского проекта меморандума об условиях завершения конфликта и предложила провести еще одну встречу до конца июня.

Ранее стало известно, что Зеленский получил от Германии новый пакет оружия.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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