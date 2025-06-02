Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле

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В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Чем завершилась встреча – в материале Zakon.kz.

Представитель МИД Турции заявил, что переговоры завершились "не негативно". Эрдоган назвал переговоры "великолепными".

Продолжения переговоров сегодня не будет, делегации покинули Стамбул.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страны договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет. Также, по словам Умерова, стороны договорились об обмене телами погибших по формуле "6000 на 6000".

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле "все на всех", по этой форме будут обменяны и молодые солдаты, потолок – не менее тысячи.

Мединский уточнил, что обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке.

Умеров заявил, что Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Мединский заявил, что Россия предложила прекращение огня на отдельных участках фронта – для того, чтобы командиры могли забрать тела погибших.

Умеров сообщил, что Украина передала России список сотен депортированных украинских детей для их возврата. Мединский ответил, что подобных списков не было и, по его словам, "ни одного похищенного ребенка нет – есть лишь спасенные российскими солдатами", а детей возвращают, если находятся родители или опекуны.

Украинская сторона взяла неделю на изучение российского проекта меморандума об условиях завершения конфликта и предложила провести еще одну встречу до конца июня. Ранее стало известно, что Зеленский получил от Германии новый пакет оружия.



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